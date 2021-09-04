شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وجيه يقترب من الرحيل عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازداد مصير أحمد وجيه، لاعب نادى سيراميكا، الذى انتهت إعارته للترسانة، غموضا فى البقاء أو الرحيل عن النادي رغم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء الموسم الكروي في القسم الثاني.

وكان هيثم شعبان طلب اعارة اللاعب الموسم الماضى لاكسابه المزيد من الخبرات، لكن مع رحيل هيثم شعبان وتولى ضياء السيد المسئولية رحب باللاعب في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اعارته قبل الحكم عليه، لكن التغيير المفاجئ برحيل ضياء السيد وعودة هيثم عشبان مجددا زاد من غموض مصير اللاعب.

ونجح مجلس إدارة نادي الترسانة، في الحصول على خدمات أحمد وجيه، لاعب سيراميكا كليوباترا، بداية الموسم المنقض، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ضمن استعدادات الشواكيش لخوض منافسات دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

ويمثل وجيه أحد العناصر المميزة في سيراميكا، وكان من أهم الركائز التى اعتمد عليها هيثم شعبان الموسم قبل الماضى، والتي ساهمت في صعود الفريق لدورى الأضواء والشهرة.

ويترقب اللاعب قرارهيثم شعبان باستمراره في الفريق أو تجديد إعارته مرة أخرى قبل التقرير الفني الذى يعده المدير الفني، ويحدد فيه احتياجاته في الفترة المقبلة.