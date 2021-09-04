شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعاقد مع كريم طارق من إنبى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو نادي الجونة التعاقد رسميا مع كريم طارق، لاعب نادي إنبي، في صفقة بيع نهائي من المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع طريم طارق بناء على رغبة الجهاز الفني للجونة، بقيادة رضا شحاتة، الذي يسعى لتكوين فريق ينافس على المراكز المتقدمة من الدوري.

وتعتبر صفقة كريم طارق الثانية للفريق الساحلي هذا الموسم، حيث سبق أن أعلن نادي الجونة عن التعاقد مع شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر.

في سياق متصل، رحب نادي الجونة بلاعبه الجديد شيمس بيكلي المنتقل حديثا من المقاصة للفريق الساحلي في صفقة انتقال حر، وغرد النادي عن الصفقة واصفا اللاعب بالأسطورة الإثيوبية.

وكتب نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "نُرحب بالاسطورة الإثيوبية وأحد أفضل محترفي الدوري المصري في العشر سنوات الأخيرة شيمس بيكلي".

ونجح نادي الجونة في الحصول على توقيع النجم الإثيوبي "شيمس بيكلي"، لاعب المقاصة السابق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الساحلي استعدادا للموسم الجديد.

وكان بيكلي قد تعاقد في شتاء 2019 مع مصر للمقاصة بعقد يمتد لأربعة مواسم، قبل أن ينتقل للجونة هذا الصيف، وتعتبر صفقة بيكلي أولى صفقات الجونة، وجاءت بناء على رغبة رضا شحاتة المدير الفني لفريق الساحلى.