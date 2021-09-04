شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور تغذية الأهلي مداعبا عمار حمدي: نتعلم بقى التصوير عشان لو هنغير المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب عبد الرحمن سعيد، دكتور التغذية بالنادى الأهلى، عمار حمدى صانع ألعاب القلعة الحمراء العائد مؤخرًا إلى الفريق بعد انتهاء إعارته فى الاتحاد السكندرى، حيث اشتهر عمار حمدى بحبه للأكل والوجبات الممنوعة على نجوم الكرة.

ونشر عبد الرحمن سعيد صورا له خلال محاولته لاستخدام الكاميرا وعلق: نتعلم بقى التصوير عشان لو هنغير المهنة بيقولك عمار راجع.



عبد الرحمن سعيد

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة عمار حمدي في الموسم المقبل، لاسيما بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع زعيم الثغر.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة معسكر خارجي لفريق كرة القدم قبل خوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى النادي الأهلي مشاركاته فى بطولة الدوري الممتاز، بالفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المسابقة المحلية التى حصد فيها الأهلي المركز الثاني خلف الزمالك الموّج باللقب.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى الأهلي يدرسون إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع في إحدى الدول العربية قبل التوجه إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي الذي يسعى الأهلي للفوز به للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز به النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في قطر أيضاً.

وأوضح مصدر في الأهلي أن إدارة النادي تدرس حاليا مع جهاز الكرة فكرة المعسكر الخارجي وإمكانية تنفيذها وجدواها، مؤكدا أن الإدارة ستقوم بالبدء فورا في حجز المعسكر حال الاتفاق على هذه الفكرة.