شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الاتحاد الدولي للدراجات يشيد بالتنظيم المصري لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى السويسري سوتر جايل منسق المضمار في الاتحاد الدولي لدراجات المضمار، انبهاره بالتنظيم المصري لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد جايل على أن تنظيم هذا الحدث كان صعباً للغاية نظرًا للعقبات الكبيرة التي تواجه الرياضيين في العالم، خاصة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتبعات هذه الجائحة العالمية، لكن مصر أثبتت قدرتها على التنظيم.

وأشار السويسري إلى أن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها إفريقيا حدثاً بهذه الأهمية في الظروف الحالية، وثاني مرة على الإطلاق بعد استضافة جنوب إفريقيا لهذه البطولة عام 2008، مشيراً إلى أن مصر والاتحاد المصري لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام - رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي - عززوا ثقة الاتحاد الدولي في قدرتهم على استضافة الحدث.

وأنهى جايل تصريحاته مشيداً بدور المتطوعين في مختلف لجان البطولة، مشيراً إلى أن جميعهم يعمل بحماس كبير في البطولة، وعلى الرغم من أن هناك البعض منهم تقف اختلاف اللغات عائقاً أمامهم، إلا أن جميعهم يقدمون كل ما لديهم لإنجاح الحدث باحترافية ودقة، والجميع لديه دوافع حقيقية لإخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة.