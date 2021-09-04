شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الاتحاد الدولي للدراجات يشيد بالتنظيم المصري لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى السويسري سوتر جايل منسق المضمار في الاتحاد الدولي لدراجات المضمار، انبهاره بالتنظيم المصري لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشدد جايل على أن تنظيم هذا الحدث كان صعباً للغاية نظرًا للعقبات الكبيرة التي تواجه الرياضيين في العالم، خاصة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتبعات هذه الجائحة العالمية، لكن مصر أثبتت قدرتها على التنظيم.
وأشار السويسري إلى أن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها إفريقيا حدثاً بهذه الأهمية في الظروف الحالية، وثاني مرة على الإطلاق بعد استضافة جنوب إفريقيا لهذه البطولة عام 2008، مشيراً إلى أن مصر والاتحاد المصري لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام - رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي - عززوا ثقة الاتحاد الدولي في قدرتهم على استضافة الحدث.
وأنهى جايل تصريحاته مشيداً بدور المتطوعين في مختلف لجان البطولة، مشيراً إلى أن جميعهم يعمل بحماس كبير في البطولة، وعلى الرغم من أن هناك البعض منهم تقف اختلاف اللغات عائقاً أمامهم، إلا أن جميعهم يقدمون كل ما لديهم لإنجاح الحدث باحترافية ودقة، والجميع لديه دوافع حقيقية لإخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة.