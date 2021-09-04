شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعادل سلبيا مع البلاستيك وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق إنبى مع نظيره البلاستيك وديا في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة التي منحها اتحاد الكرة للأندية.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

قرر اتحاد الكرة في ضوء ما استمع إليه من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد مراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني ومنح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر الجاري، ولا تقام قبله أي مباريات رسمية.

وفضّل اتحاد الكرة منع إقامة أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.

وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.

ومن ناحية أخرى أنهى مسئولو إنبى إجراءات بيع كريم طارق، إلى الجونة في صفقة من المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة، وجاء التعاقد مع طريم طارق بناء على رغبة الجهاز الفني للجونة، بقيادة رضا شحاتة، الذي يسعى لتكوين فريق ينافس على المراكز المتقدمة من الدوري.