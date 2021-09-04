شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 31 / 27 فى ثالث جولات دورى مرتبط 2002 لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواليد 2002، على نظيره الأهلى بنتيجة 31 / 27، فى إطار ثالث جولات دورى المرتبط للموسم المحلى الجديد، حيث تقام المباريات بدون جمهور، بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط على صالة الأهلي.

وتم تحديد 16 سبتمبر الجارى، لانطلاق مسابقة دورى المحترفين، وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة بعد العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.