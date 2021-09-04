شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجابون: سنقاتل أمام مصر لتحقيق الفوز.. لن نكرر سيناريو ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس نوفو، المدير الفني لمنتخب الجابون، أنه لا بديل أمامه في مواجهته لمنتخب مصر إلا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث.

ويحل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، ضيفًا ثقيلاً على منتخب الجابون مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وتابع المدير الفني لمنتخب الجابون والذى سبق له تدريب الإسماعيلي، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر غدًا، أن الأداء لم يكن جيدا أمام منتخب ليبيا في لقاء الجولة الأولى، والتي خسرها المنتخب الجابوني 1 / 2، وسنلعب بشكل أفضل أمام مصر لتحقيق الفوز.

أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلى فندق الإقامة بالجابون، وذلك استعدادًا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد طبيب المنتخب سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كل الإجراءات، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

يحل منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، ضيفًا ثقيلاً على منتخب الجابون مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

وتعد مباراة الأحد هي المواجهة الرابعة مع منتخب الجابون على مر التاريخ، حيث لم يعرف الفراعنة سوى الفوز على الجابون في الثلاث مواجهات السابقة.