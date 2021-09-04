شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يرفض عروض الرحيل ويقود دجلة فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة البقاء مع "الغزلان" فى القسم الثاني بعد تأكد هبوط الفريق هذا الموسم، رغم أنه تلقى عدة عروض للرحيل.

وحصل عبد الباقي جمال على وعد من مجلس إدارة وادي دجلة بتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز فرص صعود الفريق مرة أخرى لدورى الأضواء.

وادي دجلة صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه فى موسم 2010 بعد تصدره لمجموعة القاهرة والقناة برصيد 63 نقطة، وفى أول مواسمه في الدوري الممتاز موسم 2010 احتل المركز الـ12 برصيد 33 نقطة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل فى 6 مباريات و خسر 15 مباراة وأحرز39 هدفا وعليه 49.

وفي ثاني موسم له 2011 -2012 في الدوري الممتاز وادي دجلة احتل المركز الـ10 برصيد 19 نقطة حيث فاز في 4 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.. أحرز 17 هدف وعليه 15 هدفا، وفى موسم 2012- 2013 ألغى الدوري وكان وادي دجلة في المجموعة الأولى في المركز 7 برصيد 12 نقطة.

موسم 2020- 2021 16 وادي دجلة جاء في المركز الـ16 برصيد 29 نقطة حيث فاز في 5 مباريات و تعادل في 14 مباراة وخسر في 14 مباراة وله 29 هدفا وعليه 38.