شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في مران منتخب مصر استعدادا للجابون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر، في المران الأخير للفراعنة، استعدادًا لمباراة الجابون المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

اختتم المنتخب مرانه الوحيد على ملعب استاد دي فرانسفيل بالجابون، تحت قيادة حسام البدري استعدادا لمواجهة الجابون غدًا.

أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلى فندق الاقامة بالجابون، وذلك استعدادًا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد طبيب المنتخب سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كل الإجراءات وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

يحل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، ضيفًا ثقيلاً على منتخب الجابون مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

وتعد مباراة الأحد هي المواجهة الرابعة مع منتخب الجابون على مر التاريخ، حيث لم يعرف الفراعنة سوى الفوز على الجابون في الثلاث مواجهات السابقة.

مران حراس المنتخب



افشة في مران المنتخب



الجهاز الاداري للمنتخب



حجازي والونش



صلاح فى مران المنتخب استعدادا للجابون



صلاح وشريف ومحسن



عبدالله السعيد



منتخب مصر