شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يكشف سر رسالة "على اتفاقنا" مع حسام حسن بعد مزاملته مجددا بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، العائد من الإعارة إلى سموحة، عن سر رسالته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحسام حسن زميله السابق في سموحة والمنضم حديثا للفريق الأحمر، وقال: «بعد إعلان الأهلي عن إتمام التعاقد مع حسام حسن وجهت له رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان نصها (على اتفاقنا).

وأضاف عبد القادر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن الدولاب الخاص به في غرفة ملابس سموحة ملاصق للدولاب الخاص بي، وكان هناك اتفاق بيننا أن نتجاور في غرفة الملابس بالأهلي؛ لأنه خجول للغاية، واتفقت معه على ذلك، حتى أساعده في التعرف بشكل أكبر على اللاعبين».

وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال اللاعب: «علاقتي مميزة بجميع اللاعبين ونحن على تواصل مستمر، وهو ما سوف يساعدني على الانسجام بشكل سريع، حتى حسام حسن المنضم للفريق مؤخرًا تربطني به علاقة جيدة للغاية، وهو مهاجم مميز وإضافة حقيقية، وكنا نتبادل الأدوار بين صناعة الأهداف وتسجيلها في سموحة وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الأهلي».

وتحدث أحمد عبد القادر عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة القادمة قائلا: «الفريق مقبل على تحديات عديدة، ولدينا بطولات السوبر المحلي وكأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، وهي بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير، والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التي تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة».

وأضاف: «أعرف جيدًا حجم المسئولية التي تنتظرني في الموسم الجديد وجاهز لأي تحدٍّ.. أجيد اللعب في مركز 10 والجناح الأيسر، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة في خط هجوم الأهلي ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات».

وعن مثله الأعلي في كرة القدم قال أحمد عبد القادر: «مثلي الأعلى محليًّا هو الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية وعلى الصعيد العالمي أعشق إيدن هازارد، خاصة عندما كان يلعب بقميص فريق تشيلسي، وهي الفترة التي قدم خلالها أداءً خرافيًّا».

واختتم أحمد عبد القادر حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي على ثقتها الكبيرة فيه ودعمها المستمر له، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتقديم موسم مميز للغاية، من أجل الفوز بكل البطولات، وسيقاتل لإسعاد الجماهير.