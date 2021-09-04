شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعلن نجاحه فى استعادة حسابه على إنستجرام بعد يومين من سرقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فى استعادة حسابه الخاص على انستجرام، بعد نحو يومين من سرقته، وحذف كل الصور المنشورة عليه.

وقال جنش، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام" بعد استعادته: "تم بحمد الله استرجاع الحساب".

وسبق وكشف جنش، أن حسابه على موقع "إنستجرام" تمت سرقته، ونشر على حسابه على تويتر: "حساب إنستجرام الخاص بى مسروق وجارى استعادة الحساب".

وكان حارس الزمالك، أثار الجدل حول سخريته من فاروق جعفر، المستشار الفنى للجنة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد نشر صورة ساخرة عبر خاصية الاستورى يسخر فيها من فاروق جعفر، لكنه تبرأ منها بإعلان سرقة حسابه.





وكشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، عن موقف للاعبى الفريق الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قرر الاستغناء عن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، مشددا أن جنش مخلص للنادى وخاض مباريات عديدة وهو مصاب.

وأضاف أن النادى حتى الآن لم يناقش جنش فى أمر رحيله، مشددا أنه فى حال تلقيه عرضا مناسبا سيرحل، ولكن فى حال لم يتلق أى عرض سيبقى داخل الزمالك.