شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 4 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم السبت، 4 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الأهلى يتنفس الصعداء فى أزمة جونيور أجاي بعد قرار اتحاد الكرة، والأهلي يطالب ناصر ماهر بقبول عرض سموحة لإفساد مخطط بيراميدز.

الأهلى يتنفس الصعداء فى أزمة جونيور أجاي بعد قرار اتحاد الكرة

تنفس مسئولو النادي الأهلي الصعداء بعد قرار اتحاد الكرة بوضع قائمة الانتظار والتي من شأنها قيد 3 لاعبين بحد أقصى في قائمة كل فريق في الفترة من سبتمبر الجاري إلى يناير المقبل، على أن تلتزم الأندية بدفع رواتبهم المالية بشكل منتظم طوال فترة تواجدهم بقائمة الانتظار، حتى يتسنى للأندية تسويق لاعبيها بشكل جيد ودون تكبد خسائر مالية.

الأهلي يطالب ناصر ماهر بقبول عرض سموحة لإفساد مخطط بيراميدز

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر لإقناعه بالموافقة على الانتقال إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والذي رحب برحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه، لاسيما وأنه لن يكون له دور مع الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

عروض محلية تطارد محمود وحيد ظهير الأهلي.. والطلائع الأبرز

تلقى محمود وحيد، ظهير أيسر فريق النادي الأهلي، عدة عروض محلية خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مجلس الأهلي يجتمع غداً لتحديد موعد الانتخابات

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً في الثالثة عصر غد، الأحد، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على الصعيد الرياضي والإنشائي، ومن المقرر أن يُحدد مجلس الأهلي فى اجتماع الغد موعد انتخابات النادى المقبلة والتى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

اجتماع تنسيقى للسوبر الأفريقى لليد بحضور ممثلى الزمالك والأهلى غداً

يُعقد غدا، الأحد، اجتماع تنسيقي للترتيب لمباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الأهلي يعلن رسمياً عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق

أعلن النادي الأهلي عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي من ناديى سموحة والاتحاد السكندري على التوالى، وجاءت عودة الثنائي بعدما وافق موسيماني المدير الفني للأهلي على عودة الثنائي حيث تابعهما الجهاز الفني طوال الموسم المنقضي.

الرغبة تحسم صفقة عمر بيبو موهبة دكرنس للأهلي

اقترب مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة من حسم صفقة ضم عمر البكرى الشهير بـ"بيبو" صانع ألعاب دكرنس ومنتخب الشباب مواليد 2001 بعد الاتصالات المكثفة التى أجراها المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء مع المهندس محمد خضر رئيس نادي دكرنس، والذي أبدى مرونة فى التفاوض فى ظل تمسك اللاعب الموهوب بالانتقال للقلعة الحمراء ورفض كافة العروض المحليه الأخرى، وعلى رأسها بيراميدز.