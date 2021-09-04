شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والتشيك تفوزان بذهبية الاسبرينت والأومنيوم ببطولة العالم للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت روسيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الاسبرينت "ناشئين" ببطولة العالم للدراجات للناشئين المقامة بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 5 من الشهر نفسه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحقق لاعب روسيا نيكيتا كالاشينيك الميدالية الذهبية، وحقق الألماني ليونارد وينريش الميدالية الفضية بسباق الاسبرينت ناشئين، بينما حصد الميدالية البرونزية الإيطالي ماتيا بريدومو.

وفي سباق الأومونيوم "ناشئين" حصد التشيكي رادوفان ستيك الميدالية الذهبية، وحصد الكندي دايلان بيبيك الميدالية الفضية، وفاز بالبرونزية الروسي دانييل فالجونين.