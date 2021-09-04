شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والتشيك تفوزان بذهبية الاسبرينت والأومنيوم ببطولة العالم للدراجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فازت روسيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الاسبرينت "ناشئين" ببطولة العالم للدراجات للناشئين المقامة بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 5 من الشهر نفسه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحقق لاعب روسيا نيكيتا كالاشينيك الميدالية الذهبية، وحقق الألماني ليونارد وينريش الميدالية الفضية بسباق الاسبرينت ناشئين، بينما حصد الميدالية البرونزية الإيطالي ماتيا بريدومو.
وفي سباق الأومونيوم "ناشئين" حصد التشيكي رادوفان ستيك الميدالية الذهبية، وحصد الكندي دايلان بيبيك الميدالية الفضية، وفاز بالبرونزية الروسي دانييل فالجونين.
تحرص اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي على تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات تعقيم متواصلة لمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، والذي تقام عليه منافسات البطولة التي تمتد حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.
وتقوم فرق متخصصة بتعقيم كامل للمضمار بواقع 4 مرات يوميا، حيث تتم أول عمليات التعقيم قبل انطلاق منافسات الفترة الصباحية، ويتم التعقيم مرة أخرى بعد انتهاء سباقات الفترة الصباحية، كما يخضع المضمار لأعمال تعقيم كاملة قبل انطلاق سباقات الفترة المسائية، بجانب مرة أخرى بعد انتهاء سباقات تلك الفترة.