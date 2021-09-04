شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض محمد إبراهيم لضمه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا عرضا من نادى بيراميدز للتعاقد معه فى فترة الإنتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق السماوى والمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وأبدى محمد إبراهيم رغبته فى الانتقال إلى الفريق السماوى فى الموسم الجديد، ولكنه طلب الحصول على الموافقة من إدارة ناديه خصوصا أنه مرتبط بعقد معهم ويحترم ذلك.

وقدم محمد إبراهيم مستوى جيداً مع فريق سيراميكا الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة حيث شارك اللاعب في 33 مباراة بمعدل 2829 دقيقة فى مختلف المسابقات نجح في تسجيل هدف وحيد بينما صنع 4 أهداف.

جدير بالذكر أن اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى صفوف سيراميكا في الصيف الماضي، قادمًا من نادي مصر المقاصة لمدة 3 سنوات، وقدم اللاعب مستوى مميزًا مع ناديه الموسم المنقضى من الدورى، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

ومن ناحية أخري رفض هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.

وطالبت إدارة النادي هيثم شعبان بالانتهاء من التقرير الفني الذى يحسم ملف الراحلين عن النادي، وفقا للخيارات المطروحة من بدائل فى الصفقات المحتملة لتعزيز صفوف النادي، حتى يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.