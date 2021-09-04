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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت، 4 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة هاة وأبرزها، الأهلي يعلن رسميًا عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق، وبكارى جاساما حكمًا لمباراة مصر والجابون غدًا فى تصفيات كأس العالم.

بكارى جاساما حكما لمباراة مصر والجابون غداً فى تصفيات كأس العالم

 

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الأهلي يعلن رسمياً عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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