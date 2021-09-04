شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت، 4 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة هاة وأبرزها، الأهلي يعلن رسميًا عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق، وبكارى جاساما حكمًا لمباراة مصر والجابون غدًا فى تصفيات كأس العالم.

بكارى جاساما حكما لمباراة مصر والجابون غداً فى تصفيات كأس العالم

الأهلي يعلن رسمياً عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق

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منتخب مصر بالزى الأساسى أمام الجابون غداً

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