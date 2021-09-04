شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يرفض 3 عروض محلية للرحيل عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا 3 عروض من أندية الدوري الممتاز، أحدهم صاعد حديثا لدوري الأضواء هذا الموسم، للرحيل عن سيراميكا هذا الصيف فى فترة الانتقالات الجارية.

وكشف مصدر مقرب من الحارس أن بيراميدز كان أحد الأندية المهتمة بضم الحارس مؤخرا، موضحا أن عامر عامر قرر البقاء مع النادي وغلق الباب أمام كافة العروض التي تقدمت له.

ونحح مصطفى عفيف مدرب حراس سيراميكا فى إقناع عامر عامر بالبقاء والإيمان بالمشروع الذى يجهزه الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان والمنافسة محليا فى الموسم المقبل.

وأبلغ عفيف حارسه أن التواجد أساسيا في سيراميكا أفضل من الجلوس احتياطيا على مقاعد بدلاء فريق كبير، خاصة أن حراسة المرمى مركز لا يسرى عليه الروتيشن مثل باقي مراكز اللاعبين.

وفى وقت سابق، وجه عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا رسالة إلى مدربه مصطفى عفيفى بعد الأداء المميز الى ظهر عليه الحارس أمام الاتحاد السكندري فى المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل نحو أسبوعين.

وأبرز عامر عامر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يسلط الضوء على أهم تصديراته أمام الاتحاد السكندري معلقا عليه: " شكرًا كابتن مصطفي عفيفي، من المدربين اللي بتعرف تتعامل مع حارس المرمي نفسياً وفنيًا، مدرب كبير جداً".