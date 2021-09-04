شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: اللعب للأهلي شرف عظيم.. وثقة موسيمانى وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة للفريق بعدما قضى الموسم الأخير معارًا لنادى سموحة، مشيرًا إلى أنه جاهز للمنافسة، للحصول على ثقة الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى قدرة الفريق على الفوز بكل البطولات فى الموسم الجديد.

وقال أحمد عبد القادر، «سعادتى لا توصف بالعودة من جديد للفريق بعد موسم مميز مع فريق سموحة شاركت خلاله فى عدد كبير من المباريات وسجلت وصنعت العديد من الأهداف، والحمد لله حققت هدفى من فترة الإعارة بعدما اكتسبت الكثير من الخبرات فى الدورى الممتاز، وأشكر مسئولى النادى الأهلى على إتاحة هذه الفرصة لى لكى يتم تجهيزى بشكل مناسب، كما أشكر الجهاز الفنى لفريق سموحة ومسئولى النادى على هذه الفترة».

إثبات الجدارة

وأضاف، «عندما خرجت للإعارة كان هدفى تقديم نفسى بشكل جيد وإثبات جدارتى، وكنت على علم بمتابعة الجهاز الفنى لي، وهو ما منحنى دوافع كبيرة للمزيد من الاجتهاد حتى ظهرت بهذه الصورة التى كانت سببًا فى عودتي، وأتمنى أن يحالفنى التوفيق مع الفريق وأقدم ما يجعلنى محل ثقة الجهاز الفنى والجماهير».

وتابع عبد القادر، «الحمد لله على التوفيق الذى حالفنى وكان من بين أسباب عودتي، وبالتأكيد هذا الأمر يزيد من شعورى بالمسئولية، وما قدمته مع سموحة وحصلت بسببه على إشادة الجماهير يجعلنى مطالبًا بأن أقدم أكثر منه وهو ما أسعى إليه».

جلسة موسيماني

وتحدث أحمد عبد القادر عن الجلسة التى جمعته مع موسيمانى عقب مباراة سموحة فى الدورى وقال: «فوجئت وأنا فى غرفة الملابس بأن مستر موسيمانى يريد الحديث معي. كانت مفاجأة سارة للغاية وخلال الجلسة أشاد بى وأكد لى أنه يتابعنى بشكل جيد، وطلب منى الاستمرار فى تقديم مستويات مميزة لكى أعود للأهلى من جديد، وثقته وسام على صدري».

وأضاف، «اللعب تحت قيادة مستر موسيمانى يمثل لى الكثير، فهو مدير فنى على أعلى مستوى وحقق مع الأهلى بطولات وأرقامًا كبيرة بعدما حصل على 5 بطولات فى أقل من موسمين. وأى لاعب يتمنى أن يتدرب معه ويستفيد منه ويتطور على يديه، وجلسته معى كان لها مفعول السحر بالنسبة إليَّ».

تكرار الجيل الذهبي

وانتقل اللاعب للحديث عن الجيل الحالى من لاعبى الأهلى قائلًا: «لم يحالفنى الحظ باللعب للأهلى فى جيل الكباتن الكبار محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات، ولكنى محظوظ بالانضمام فى هذا التوقيت والفريق يضم كوكبة من اللاعبين هم الأفضل فى القارة، بعد أن حققوا بطولات وإنجازات جعلتهم بمثابة تكرار للجيل الذهبى للنادي، كما أن وجود لاعبين كبار مثل الكباتن وليد سليمان ومحمد الشناوى وسعد سمير مهم للغاية فى وجود محمد مجدى أفشة ومحمد شريف لنقل الخبرات إلى مجموعة الشباب الصاعدين، وهو ما يجعلنى واثقًا فى استمرار الفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة».

مباراة استثنائية

وأكد أحمد عبد القادر أنه كان يتابع مباريات الأهلى بشغف كبير، ويوم المباراة كان يمثل له حدثًا خاصًّا، حيث يحرص على مشاهدة المباريات برفقة أصدقائه وقال: «مباراة نهائى إفريقيا أمام الزمالك (نهائى التاسعة) ستظل استثنائية بالنسبة إليَّ. سيناريو المباراة وتوقيت الهدف الثانى يجعلها لا تنسى. الجميع كان ينتظر نهاية المباراة بالتعادل وعندما سجل أفشة هدفه القاتل كانت فرحتى هيسترية ولا توصف. أتمنى أن أعيش مثل هذه اللحظات من جديد وأكون فى الملعب ونحصل على البطولة الحادية عشرة».

علاقة مميزة

وعن علاقته بلاعبى الأهلى قال اللاعب: «علاقتى مميزة بجميع اللاعبين ونحن على تواصل مستمر، وهو ما سوف يساعدنى على الانسجام بشكل سريع، حتى حسام حسن المنضم للفريق مؤخرًا تربطنى به علاقة جيدة للغاية وهو مهاجم مميز وإضافة حقيقية، وكنا نتبادل الأدوار بين صناعة الأهداف وتسجيلها فى سموحة وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الأهلي».

سر الرسالة

وكشف اللاعب عن سر رسالته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعى لحسام حسن وقال: «بعد إعلان الأهلى عن إتمام التعاقد مع حسام حسن وجهت له رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى كان نصها (على اتفاقنا) حيث إن الدولاب الخاص به فى غرفة ملابس سموحة ملاصق للدولاب الخاص بي، وكان هناك اتفاق بيننا أن نتجاور فى غرفة الملابس بالأهلى لأنه خجول للغاية واتفقت معه على ذلك حتى أساعده فى التعرف بشكل أكبر على اللاعبين».

وتحدث أحمد عبد القادر عن طموحاته مع الأهلى خلال الفترة القادمة قائلا، «الفريق مقبل على تحديات عديدة، ولدينا بطولات السوبر المحلى وكأس السوبر الإفريقى وكأس العالم للأندية، وهى بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير، والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التى تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسى فى كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة».

جاهز لأى تحدٍّ

وأضاف: «أعرف جيدًا حجم المسئولية التى تنتظرنى فى الموسم الجديد وجاهز لأى تحدٍّ. أجيد اللعب فى مركز 10 والجناح الأيسر، ولكنى جاهز للمشاركة فى أى مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة فى خط هجوم الأهلى ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات».

أسطورة الكرة المصرية

وعن مثله الأعلى فى كرة القدم قال أحمد عبد القادر: «مثلى الأعلى محليًّا هو محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وعلى الصعيد العالمى أعشق إيدن هازارد خاصة عندما كان يلعب بقميص فريق تشيلسي، وهى الفترة التى قدم خلالها أداءً خرافيًّا».

إسعاد الجماهير

واختتم أحمد عبد القادر حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير النادى على ثقتها الكبيرة فيه ودعمها المستمر له، مؤكدًا أن الأهلى يسعى لتقديم موسم مميز للغاية، من أجل الفوز بكل البطولات، وسيقاتل لإسعاد الجماهير.