شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: لقب بديل ساسي لا يزعجنى.. وفضلت الزمالك على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إمام عاشور لاعب الزمالك أن لقب بديل فرجاني ساسي لا يزعجه، مضيفًا أنه تعلم من الدولي التونسي داخل وخارج الملعب وكان دائمًا ما يمنحه تعليمات تفيده في المباريات والتدريبات.

وقال إمام عاشور في تصريحات لبرنامج أخبارنا علي قناة الزمالك والذي تقدمه الإعلامية فرح علي: ليا الشرف أني لعبت مع فرجاني ساسي واتعلمت منه كتير ودايمًا بينصحني بره الملعب وخارج الملعب، وطارق وروقا وعبد العزيز وكنا علي قلب راجل واحد واتفقنا علي حاجة وعملناها وهي الحصول علي لقب الدورى.

وعن انتقاله للزمالك قال إمام عاشور إنه تحمل 2 مليون جنيه من أجل اللعب لنادي الزمالك، وقام بالتوقيع علي إيصالات أمانة رغم رفض والده، حبًا في الزمالك، مضيفًا أنه فضل الزمالك عن عرض بيراميدز وقت أن كان لاعبًا في حرس الحدود.

كما أكد إمام عاشور لاعب الزمالك أنه بدأ حياته الكروية كحارس مرمي في إحدي الأكاديميات التابعة لمدينة المحلة، وكان زملاؤه في الملعب يشركونه في هذا المركز، ولم يكن في البداية لاعب وسط.

وقال إمام عاشور إنه خاض فترة في نادي الإسماعيلي لمدة شهرين ولكنه لم يوفق، وعاد إلي فريق غزل المحلة وتدرج في قطاع الناشئين حتي وصل الفريق الأول وكان عمره 14 عامًا.

وأضاف عاشور أنه شارك لمدة موسم في الفريق الأول بالمحلة ومنه لمدة موسم علي سبيل الإعارة الي حرس الحدود قبل انضمامه للزمالك

من ناحية أخرى أعلن نادي الزمالك عن انتقال كريم بامبو لاعب الفريق الي نادي البنك الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه، وذلك عقب تألق اللاعب مع البنك الأهلي خلال التفرة التي أمضاها داخله معارًا من الزمالك في يناير الماضي.

واعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي عن بيع كريم بامبو الي البنك الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه بعدما كان قد انضم للفريق في 2019 في صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك أنهى أزمة الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق بعد التوصل لحل ودى بين الطرفين حول تسوية المبلغ المستحق على القلعة البيضاء لصالح اللاعب، والذى حكمت به لجنة الانضباط التابعة للفيفا.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "الزمالك يغلق قضية لاعبه السابق "اشيمبونج" بعد الوصول معه لتسوية مقابل 600 ألف دولار بدلا من مليون و200 ألف دولار صدر حكم بها وتم تحويل 300 ألف دولار نصف المبلغ للاعب، لتغلق القضية ويتنازل عنها اللاعب رسميًا".

وعلق خالد الغندور على انتهاء أزمة اشيمبونج ضاحكًا، "يعنى لن يتم خصم 6 نقاط، وكده خلاص حصلنا على الدورى ولا لسة فى حاجة تانية".