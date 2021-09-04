شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: مجموعتنا بتصفيات المونديال متوازنة.. ونلعب للفوز أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده قبل مران المنتخب الأخير اليوم، أن مجموعة مصر متوازنة وسيكون فيها صراع كبير، والجولة الأولى أظهرت ذلك من حيث وجود ندية ومنافسة بين كل المنتخبات، مشيرا إلى أن كل أطراف المجموعة لديها رغبة فى المنافسة خلال منافسات كأس العالم، موضحا أن مباراتنا أمام الجابون لن تكون سهلة.

وأضاف البدرى، لا توجد مباراة سهلة والدليل نتائج الجولة الأولى والتى شهدت فوز ليبيا، مؤكدا أن مباراة فريقه أمام الجابون ستكون صعبة، ونأمل فى الحصول على نقاطها الثلاث، رغم رغبة المنافس الكبيرة فى تعويض هزيمته أمام ليبيا، ما يؤكد أن الأجواء خلال مباراة الغد ستكون صعبة ولكننا نسعى لتحقيق الهدف المطلوب وهو التركيز على التأهل لكأس العالم.

وأشار المدير الفنى لمنتخب مصر إلى أن كل تفكيرنا فى مباراة الجابون هو الفوز والتعامل مع كل السيناريوهات المتاحة، حسب دراسته للمنافس، مؤكدا أن الفوز سيكون مهماً ويضع المنتخب فى موقف جيد جدا بجدول ترتيب المجموعة، موضحا أنه درس الفريق الجابونى وتابع مباراته أمام ليبيا، مؤكدا امتلاكه عناصر مميزة ولكن كانت هناك بعض الأخطاء ظهرت على الفريق ومنحت ليبيا الفوز.

وتابع حسام البدرى، أن محاولاتنا لضم محمد صلاح للمشاركة فى مباراة الجابون كللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول على إرساله وبمجهود من الاتحاد لإنهاء كافة الاتفاقات .