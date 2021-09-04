شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للبعثة البارالمبية في طوكيو قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي اجرتها البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، سلبية لجميع أفراد البعثة، بعد الخضوع للمسحات من قبل اللجنة المنظمة للبارالمبياد.

ووصلت تكلفة المسحة الطبية لكل فرد من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، والمقرر إجراؤها بعد قليل، 41 ألف ين ياباني وهو ما يعادل 400 دولار أمريكي للفرد الواحد.

البعثة المصرية تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية بـ45 رياضيا بواقع 34 لاعبا و11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.