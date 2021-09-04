رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر أثبتت قوتها في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر أثبتت قوتها في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنه سعيد، ويشعر بأهمية تواجده في احتفالية الاتحاد المصري للكاراتيه لتكريم بطلتي أولمبياد طوكيو؛ فريال أشرف صاحبة الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة البرونزية.
وقال سبينوس خلال الاحتفالية: "أشكر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه جعل هذه الاحتفالية ممكنة بتكريم أصحاب الميداليات المصرية في طوكيو، وأيضا المتأهلين للأولمبياد".
وأضاف: "أريد أن أشكر أبطال مصر أصحاب الميداليات في طوكيو وأيضا اللاعبين المتأهلين في الأولمبياد، حيث إن مصر قدمت 5 لاعبين في اليابان أصحاب مستوى متميز وأشكرهم على مجهودهم".
وتابع: "كانت منافسات الكاراتيه في الأولمبياد خلال 3 أيام صعبة ومثيرة، لكنها أثبتت الاهتمام الكبير باللعبة والمنافسة الكبيرة التي شهدتها الصالة في اليابان، وكانت هناك متابعة كبيرة من الملايين حول العالم لمجتمع الكاراتيه وأعتقد أن الاهتمام سيكون أكبر في المستقبل".
وأردف: "الشغف في الكاراتيه أصبح كبيرا في مصر وأن تكون مصر ممثلة بـ5 لاعبين من 82 لاعبا ولاعبة مشاركين في الأولمبياد هو أمر كبير لمصر فليس هناك العديد من الدول تمتلك 5 ابطال أولمبياد، وهو يثبت طموح الكاراتيه المصري إنجازاته الكبيرة في كل المحافل الدولية".
وأتم: الاتحاد الدولي سيستمر في دعمه للعبة وتوسيع قاعدة الممارسة وأيضا ضمان استمرارها في الألعاب الأولمبية، وأريد أن أقول أن ما فعله الكاراتيه المصري في طوكيو والعمل الكبير للـ5 لاعبين الذين تأهلوا يعطينا الدافع ويساعدنا في مهمتنا لاستمرار اللعبة في الأولمبياد".