شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر أثبتت قوتها في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنه سعيد، ويشعر بأهمية تواجده في احتفالية الاتحاد المصري للكاراتيه لتكريم بطلتي أولمبياد طوكيو؛ فريال أشرف صاحبة الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة البرونزية.

وقال سبينوس خلال الاحتفالية: "أشكر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه جعل هذه الاحتفالية ممكنة بتكريم أصحاب الميداليات المصرية في طوكيو، وأيضا المتأهلين للأولمبياد".

وأضاف: "أريد أن أشكر أبطال مصر أصحاب الميداليات في طوكيو وأيضا اللاعبين المتأهلين في الأولمبياد، حيث إن مصر قدمت 5 لاعبين في اليابان أصحاب مستوى متميز وأشكرهم على مجهودهم".

وتابع: "كانت منافسات الكاراتيه في الأولمبياد خلال 3 أيام صعبة ومثيرة، لكنها أثبتت الاهتمام الكبير باللعبة والمنافسة الكبيرة التي شهدتها الصالة في اليابان، وكانت هناك متابعة كبيرة من الملايين حول العالم لمجتمع الكاراتيه وأعتقد أن الاهتمام سيكون أكبر في المستقبل".

وأردف: "الشغف في الكاراتيه أصبح كبيرا في مصر وأن تكون مصر ممثلة بـ5 لاعبين من 82 لاعبا ولاعبة مشاركين في الأولمبياد هو أمر كبير لمصر فليس هناك العديد من الدول تمتلك 5 ابطال أولمبياد، وهو يثبت طموح الكاراتيه المصري إنجازاته الكبيرة في كل المحافل الدولية".

وأتم: الاتحاد الدولي سيستمر في دعمه للعبة وتوسيع قاعدة الممارسة وأيضا ضمان استمرارها في الألعاب الأولمبية، وأريد أن أقول أن ما فعله الكاراتيه المصري في طوكيو والعمل الكبير للـ5 لاعبين الذين تأهلوا يعطينا الدافع ويساعدنا في مهمتنا لاستمرار اللعبة في الأولمبياد".