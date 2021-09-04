شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة منتخب مصر سلبية قبل مواجهة الجابون غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلى فندق الاقامة بالجابون وذلك استعدادًا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد طبيب المنتخب على سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كل الإجراءات وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

يحل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، ضيفًا ثقيلاً على منتخب الجابون مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

وتعد مباراة الأحد هي المواجهة الرابعة مع منتخب الجابون على مر التاريخ، حيث لم يعرف الفراعنة سوى الفوز على الجابون في الثلاث مواجهات السابقة، والتي جاءت كالتالى..1994

أولى المواجهات كانت في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في 28 مارس 1994 بتونس، على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، وانتهت بفوز مصر بأربعة أهداف نظيفة سجلها كل من أيمن منصور، وحمزة الجمل، وبشير عبدالصمد.2002

وجاءت المواجهة الثانية 6 من يناير عام 2002 بشكل ودى في إطار استعدادات "الفراعنة" لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2000 بغانا ونيجيريا، على ملعب أسوان، وانتهت بفوز كبير لمصر، برباعية نظيفة سجلها كل من أحمد صلاح حسني، وحسام حسن، وعبدالحليم علي، وعبدالظاهر السقا.2004

آخر المواجهات كانت أيضًا على الصعيد الودي، حيث أقيمت المباراة 29 من مايو عام 2004، على استاد المقاولون العرب، وانتهت المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد سجلهما حسام حسن.