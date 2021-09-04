شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق خارج حسابات المقاولون فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج ثنائى المقاولون، عبد الرحمن فاروق وإبراهيم صلاح، من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، في الموسم المقبل، حيث يعمل الجهاز الفنى للفريق على ضخ دماء جديدة، استعدادًا للدورى العام.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

وكان المقاولون قد قرر الاستغناء عن خدمات التونسى وسيم النغموشى، لاعب وسط الفريق، بناء على رأى الجهاز الفنى، استعدادا لضم عناصر أجنبية جديدة لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل.

وبذلك يصبح النغموشى ثالث الأجانب الراحلين عن قلعة الجبل الأخضر خلال الميركاتو الجارى، عقب فسخ التعاقد مع التونسى هيثم الجوينى وإيدو موسيس.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا فى فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد، حيث سيتم الاستغناء عن بعض العناصر وضم عناصر جديدة في كل الخطوط بالشكل الذى يفيد المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نسعى لضخ دماء جديد في كل الخطوط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضى، وسنجتمع بالنحاس من أجل تحديد ملامح الموسم الجديد ومعرفة مطالبه بخصوص الفريق.