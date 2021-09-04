شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريال أشرف و جيانا فاروق من قبل الاتحاد المصرى للكاراتيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، احتفالية اليوم السبت فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للثنائي فريال أشرف وجيانا فاروق الفائزتين بالذهبية والبرونزية على الترتيب في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو.

بحضور كل من: أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه، وناصر الرزوقى رئيس الاتحاد العربى والآسيوى.

أكد الدهراوي أن الاتحاد حريص على تكريم أبطاله الفائزين بميداليات في أي بطولة كبرى ودولية، وهو ما حدث عندما تم الاحتفال بلاعبي منتخب مصر للناشئين والشباب الذين فازوا بصدارة بطولة العالم التي أقيمت منذ سنوات في تشيلي.

وأضاف أن فريال وجيانا تحديا العديد من الصعوبات طوال الفترة الماضية إلى أن تكلل المجهود بالنجاح في النهاية بانتزاع ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية.

وأوضح الدهراوي أن ما تحقق في اتحاد الكاراتيه في الأوليمبياد هو بلا شك إنجاز تاريخي، نظرا لأن اللعبة تم إدراجها في دورة الألعاب لأول مرة في التاريخ.

وأشار إلى أن الاتحاد حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام لاعبي المنتخب الوطني، من أجل الصعود على منصة التتويج ورفع العلم المصري في جميع المحافل الدولية.