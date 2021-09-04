شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: المصري لم يفاوضنا لشراء باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسئولو داخل نادي المقاصة ما تردد عن رفض العرض المقدم من مسئولي المصري البورسعيدي لشراء خدمات باسم مرسي، مهاجم الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أن النادي البورسعيدي لم يفتح خط مفاوضات رسمية أو شفهية مع المقاصة لشراء باسم.

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المصري تفاوض مع باسم مرسي بدون فتح خط مفاوضات مع ناديه للحصول على خدمات اللاعب، ولم يحدد أية محادثات بين الناديين إلا بعد انتهاء مفاوضات بيع اللاعب إلى سيراميكا في الصيف الحالي.

وشدد المصدر على أن مسئولي المصري لم يتواصلوا مع إدارة القاصة، إلا بعد طلب باسم مرسي رد الشيكات التي حصل عليها من النادي البورسعيدي، بعد حسم إجراءات بيعه لسيراميكا، حيث تواصل عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، مع الدكتور عصام سراج مدير التعاقدات بالمقاصة، وأبلغه الأخير بأن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى سيراميكا.

كان طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، قد صرح بأنه قدم عرضا إلى نادي المقاصة لشراء باسم مرسي بقيمة 5 ملايين، ولكن إدارة النادي الفيومي اشترطت الحصول على 8 ملايين جنيه لبيع اللاعب وهو ما لم يحدث.