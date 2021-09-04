شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: بدأت حارس مرمى.. ولعبت شهرين فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إمام عاشور، لاعب الزمالك، أنه بدأ حياته الكروية كحارس مرمى فى إحدى الأكاديميات التابعة لمدينة المحلة، وكان زملاؤه فى الملعب يشركونه فى هذا المركز، ولم يكن فى البداية لاعب وسط.

وقال إمام عاشور فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك، إنه خاض فترة فى نادى الإسماعيلى لمدة شهرين ولكنه لم يوفق، وعاد إلى فريق غزل المحلة وتدرج فى قطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول وكان عمره 14 عاما.

وأضاف عاشور، أنه شارك لمدة موسم فى الفريق الأول بالمحلة، ومنه لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى حرس الحدود قبل انضمامه للزمالك.

من ناحية أخرى، أعلن نادى الزمالك عن انتقال كريم بامبو لاعب الفريق الى نادى البنك الأهلى مقابل 10 ملايين جنيه، وذلك عقب تألق اللاعب مع البنك الأهلى خلال التفرة التى أمضاها داخله معارا من الزمالك فى يناير الماضي.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن بيع كريم بامبو الى البنك الأهلى مقابل 10 ملايين جنيه بعدما كان قد انضم للفريق فى 2019 فى صفقة انتقال حر.