مصدر لمصراوي: موسيماني يصل القاهرة الثلاثاء.. واجتماع لحسم الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق سيصل إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن بيتسو موسياني سيعود إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل، لقيادة تدريبات الفريق.

وأضاف:" سيكون هناك اجتماع مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاستكمال مناقشة كل الملفات المتعلقة بالموسم الجديد".

وأوضح، أن الجلسة التي سيعقدها بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط برئاسة الخطيب ستشهد مناقشة موقف بعض الراحلين مثل مروان محسن واجايي".

وأشار إلى أن موسيماني سيخطر الخطيب غدا بموقفه من تعيين مدرب عام بدل من كيفين جونسون واحتمالية استكمال الجهاز الفني بنفس التشكيل الحالي دون إضافة أسماء جديدة.

وأكد أن فيما يخص ملف مدرب الأحمال فهناك اتجاه لعدم تعيين جديد بدل من يوشا فالدويا.

وكان بيتسو موسيماني، قد قرر في وقت سابق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٧ أيام بعد انتهاء بطولة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة يوم ٥ سبتمبر الجاري.