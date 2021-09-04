ميرور: صلاح يطلب 500 ألف إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح جناح ليفربول يطلب الحصول على راتب أسبوعي بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد صلاح يرغب في زيادة راتبه الحالي والمقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، قبل عامين من نهاية العقد، وذلك وسط الحديث الدائر في الوقت الحالي من أجل تمديد فترة بقاء اللاعب المصري في صفوف الفريق.

وتوضح الصحيفة أن محمد صلاح كان اللاعب الوحيد من بين الأسماء البارزة مثل فيرجيل فان دايك، أليسون، وجوردان هندرسون الذي طلب الحصول على أكثر من ضعف راتبه.

وسيكون هذا الراتب الأكبر في تاريخ ليفربول إذا تمت الموافقة عليه من جانب الإدارة، لكن المتوقع داخل النادي أنهم يرغبون في تقديم عرض كبير لتجديد عقد اللاعب، لكن لن يصل لـ500 ألف أسبوعيًا.

ويتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر حاليًا في الجابون من أجل مواجهة الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.