عبد القادر يتحدث عن.. حديث موسيماني.. المركز المفضل.. والمثل الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - المصراوي:

تحدث أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي العائد من فترة إعارة في نادي سموحة عن الفترة التي قضاها في النادي السكندري وطموحه مع فريق القلعة الحمراء.

وقال عبد القادر من خلال تصريحات مصورة لصفحة النادي الأهلي على فيسبوك : "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كان يتابع معي طوال الموسم مع سموحة، وهو أول من أخبرني بعودتي من جديد للنادي الأهلي.

لماذا خرج على سبيل الإعارة؟

قال أحمد عبد القادر إنه قرر الخروج على سبيل الإعارة وبالتحديد في نادي سموحة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات ، واضاف: "خرجت إعارة لكي يتحدث معي الأهلي من جديد من أجل العودة لعبت عدد كبير من الدقائق وحققت خبرات جيدة، وأتمنى أن يكون المردود جيد مع النادي الأهلي."

وأكمل : "الهدف من الإعارة كان العودة إلى بيتي، كنت أريد أن أثبت للجميع أنه لدي إمكانيات كبيرة، ومن هنا أود أن أشكر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على الفترة التي عملت فيها تحت قيادته وأتمنى له ولسموحة التوفيق."

حديث موسيماني

وكان بيتسو موسيماني قد اجتمع بأحمد عبد القادر على هامس مباراة الأهلي وسموحة بالدوري، وعن الحديث الذي دار بينهما قال: "كنت في الغرفة والمدير الفني بيتسو موسيماني طلبني للحديث، طلب مني في هذه الدقائق أن أستمر على هذا المستوى، أخبرني أنه لا يجب أن يقل هذا المستوى، وأخبرني أنه ينتطرني في النادي الأهلي في الموسم الجديد."

وأكمل: "لا يمكن أن أقيم المدرب موسيماني، لقد حقق 5 بطولات في فترة قصيرة، أي لاعب محظوظ بالعمل تحت إمرة بيتسو موسيماني، أتمنى أن أظهر معه بنفس المستوى الذي ظهرت عليه في سموحة,"

المركز المفضل

وعن أفضل المراكز التي يُجيد فيها عبد القادر قال: "في بداية مشواري، كنت العب في المركز 10، لكن بعد ذلك اصبحت أشارك على الأطراف، وعندما تسألني عن المركز الذي تظهر فيه إمكانياتي، فهو المركز 10 والجناح الأيسر، أجيد أيضا اللعب في مركز الجناح الأيمن."

جيل عظيم

"لم أكن محظوظ أن أكون موجود في النادي الأهلي في الجيل العظيم والذي ضم محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات، لكن الآن أنا سعيد أنني سأشارك في جيل عظيم تمكنوا من تحقيق بطولات عظيمة أيضا، أعلم أنني سأخوض منافسة مع عدد كبير من اللاعبين الكبار، هذا سيجعل المنافسة أقوى."

"علاقتي جيدة مع كل اللاعبين والأقرب لي سعد سمير ومحمد محمود، وكل اللاعبين أصدقائي."

وعن الوافد الجديد في النادي الأهلي حسام حسن قال: "حسام حسن لاعب كبير، وأظهر إمكانيات كبيرة في سموحة، كان محطة في النادي السكندري، وكان بيتحكم في نسق الهجمات مع سموحة,"

الفوز بكأس العالم للأندية

وأبدى عبد القادر حماس كبيرة بالحديث عن كأس العالم للأندية حيث قال: "اللعب في كأس العالم للأندية، أتمنى أن نقدم بطولة كبيرة، سيكون هناك فريق تشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا، أتمنى أن نفوز بها، لا لما، "مش بعيدة".

المثل الأعلى

وعن مثله الأعلى داخل مصر قال عبد القادر: "مثلي الأعلى هو الكابتن الخطيب والكابتن أبو تريكة وعلى الصعيد العالمي هازارد، لاعب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وقدم كل شيء قبل الرحيل إلى ريال مدريد."

هدف أفشة

"تابعت هدف أفشة في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا، كنت اشاهد المباراة مع أصدقائي، لا يمكن وصف الفرحة، المباراة كانت تسير في اتجاه التعادل قبل أن يُفاجئ أفشة الجميع بهذا الهدف القاتل."