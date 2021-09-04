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كارتيرون يعود إلى القاهرة.. والزمالك ييدأ الاستعداد لأسوان الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من الإمارات، بعدما قضى فترة إجازته هناك عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الفارس الأبيض.

ويبدأ الزمالك تحت قيادة كارتيرون الاستعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، غدا الأحد.

و من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري.

ونجح كارتيرون ، في حصد 3 بطولات مختلفة مع الفريق في حقبتين مختلفتين، حيث يملك في رصيده مع الفارس الأبيض بطولة كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري والدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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