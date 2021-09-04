كارتيرون يعود إلى القاهرة.. والزمالك ييدأ الاستعداد لأسوان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من الإمارات، بعدما قضى فترة إجازته هناك عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الفارس الأبيض.

ويبدأ الزمالك تحت قيادة كارتيرون الاستعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، غدا الأحد.

و من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري.

ونجح كارتيرون ، في حصد 3 بطولات مختلفة مع الفريق في حقبتين مختلفتين، حيث يملك في رصيده مع الفارس الأبيض بطولة كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري والدوري المصري الممتاز.