البدري: تفكيرنا في مواجهة الجابون تحقيق الفوز.. ونتعامل مع كل السيناريوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، إن تفكيره هو تحقيق الفوز في مباراة الجابون المقبلة، مؤكدًا أن المجموعة صعبة نظرًا لنتائج الجولة الأولى.

البدري أضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجابون :"الدليل على صعوبة المجموعة فوز المنتخب الليبي على نظيره الجابوني، مواجهة الجابون ستكون صعبة".

وتابع :"نأمل في الحصول على نقاط المباراة الثلاث رغم رغبة المنافس في تعويض الخسارة من منتخب ليبيا وهو ما يؤكد على أن الأجواء ستكون صعبة".

وأكمل :" كل تفكيرنا في المباراة هو الفوز والتعامل مع كل السيناريوهات المتاحه حسب دراسته للمنافس".

وعن تواجد النجم المصري محمد صلاح رفقة منتخب "الفراعنة" رد :"محاولاتنا لضم محمد صلاح للمشاركة في مباراة الجابون كللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول علي إرساله، وبمجهود من الاتحاد لانهاء كافة الاتفاقات".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد نظيره الجابوني مساء غدٍ الأحد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن حسابات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري افتتح مشواره بالفوز على منافسه الأنجولي بنتيجة (1-0)، في المقابل فاز المنتخب الليبي ضد الجابون بهدفين مقابل هدف.