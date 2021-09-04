الأهلي يناقش توصية اللجنة القانونية بشأن تجاوزات أحد الإعلاميين الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقدت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، ظهر اليوم السبت، اجتماعا مطولا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ" النازيين.

وفي ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية، برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي واجتماعه غدا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.

وفي سياق متصل، قال مصدر تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اجتماع الغد كان محدداً له منذ أيام وهو الموعد الدوري الشهري.

وأضاف:" الجلسة سوف تشهد اعتماد الموعد النهائي لانتخاب مجلس إدارة جديد والتي كان قد وضع موعد مبدئي لها 25 و 26 نوفمبر".

وأوضح أن من ضمن جدول الأعمال أيضاً الإنشاءات الجديدة خاصة المرحلة الأولى من التجمع الخامس بجانب اعتماد توصيات لجنة التخطيط للكرة .

وشدد أن هناك مطالب من محمود الخطيب رئيس النادي بإدراج ملف التجاوزات التي صدرت بحق النادي في الساعات الماضية والتحرك ضدها وتقديم بلاغ للنائب العام، ضد من وصف النادي وجماهيره بالنازية.

وأتم:" هناك مطالب أيضاً بشطب عضوية من اتهم النادي وجماهيره بالنازية، وتقوم اللجنة القانونية بالنادي حالياً بدراسة الأمر من خلال لائحة النظام الأساسي قبل عرضها علي الإجتماع الشهري غدا".