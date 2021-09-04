سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلي فندق الإقامة بالجابون وذلك استعدادا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم

وأكد طبيب المنتخب في تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة على سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كافه الاجراءات وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة الجابون في تمام التاسعة من مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

وفاز المنتخب المصري في المباراة الأولى أمام أنجولا في القاهرة بنتيجة 1-0، فيما خسر نظيره الجابوني من المنتخب الليبي بنتيجة 2-1 في ليبيا.