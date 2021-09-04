موعد مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب وغينيا والقنوات الناقلة، في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، لحساب الجولة الثانية، والمقرر إقامتها على ملعب “لانسانا كونتي” بمدينة كوناكري.

يخوض منتخب أسود الأطلس ثاني مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عندما يرحل الى مدينة كوناكري لملاقاة منتخب غينيا ضمن المجموعة السابعة والتي تضم الى جانبهما منتخبي “غينيا بيساو والسودان”.

وافتتح منتخب المغرب مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بفوزٍ مستحق حققه على حساب ضيفه السودان بهدفين نظيفين، في الرباط، في المقابل تعادل منتخب غينيا في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام منتخب غينيا بيساو بهدف مقابل هدف.

وسيسعي منتخب المغرب الى تحقيق الانتصار الثاني له في التصفيات من أجل تعزيز الصدارة، في المقابل سيستغل منتخب غينيا عامل الارض لصالحه من أجل تحقيق الفوز الأول له في التصفيات.

ما هو موعد مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022 بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يذكر ان آخر مواجهة رسمية جمعت بين المنتخبين تعود الى عام 2008 عندما ألتقيا في كأس الأمم الأفريقية في دور المجموعات وفاز وقتها المنتخب الغيني بنتيجة 3-2.

ثم تواجه المنتخبين بعد ذلك في 3 مباريات ودية، حقق المنتخب المغربي الفوز في مباراة 1-صفر، وفازت غينيا في مباراة 2-1، وخيم التعادل على مباراة 1-1.