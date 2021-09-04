موعد مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم 2022..القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرازيل والارجنتين والقنوات الناقلة والمعلق في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية، ضمن المرحلة السادسة، والمقرر إقامتها على “أرينا كورينثيانز” بمدينة ساوباولو.

تترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والارجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة البرازيل والارجنتين بعد شهرين على المواجهة الشهيرة التي جمعتهما في نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل، وحسمها منتخب التانجو بهدف دون رد، سجله أنخيل دي ماريا.

ولم يتعرض منتخب السيلساو لأي هزيمة خلال تصفيات كأس العالم 2022 حيث حقق الفوز في 7 مباريات، في المقابل فاز المنتخب الارجنتيني في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة بعد الفوز على مضيفه منتخب تشيلي، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، على ملعب “مونمينتال ديفيد أورلانو”، بالعاصمة سانتياجو، متفوقا بفارق 6 نقاط عن منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 15 نقطة، والذى حقق الفوز على منتخب فنزويلا بنتيجة 3-1.

وضمن منتخب البرازيل تواجده في مونديال قطر 2022، بينما سيسعي رفاق “ليونيل ميسي” الى تحقيق الفوز من أجل الأقتراب خطوة كبيرة من حسم تأهله.

ما هو موعد مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة والمعلق؟

يحين موعد مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العال 2022 يوم الاحد 5 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت كونكت الناقل الحصري للتصفيات في الشرق الأوسط، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت بريميم (1)، كما ينقل اللقاء على قناة vamos الاسبانية.