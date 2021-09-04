ماريو ماندزوكيتش يعلق الحذاء بعد مشوار حافل بالانجازات

أعلن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش اعتزاله كرة القدم الاحترافية بعد مشوار حافل بالإنجازات مع أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الايطالي واندية أوروبية أخرى.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لعب 11 مباراة مع ميلان الإيطالي في الموسم الماضي دون أن يسجل أي أهداف، قبل أن يتخذ قرارًا بتعليق الحذاء والتوقف عن اللعب، بالرغم من تلقيه عرضين لمواصلة المشوار في الأسابيع القليلة الماضية بعد نهاية فترته مع الروسونيري، وفقًا لفابريزيو رومانو.

وظهر ماندزوكيتش لأول مرة مع فريق “مارسونيا الكرواتي” في عام 2004 قبل أن يبرهن عن نفسه مع العملاق دينامو زغرب بعد بضع سنوات، حيث أنهى هداف الدوري الممتاز في 2008-2009 وكان جزء من الفريق الفائز باللقب.

أكسب مستوى ماندزوكيتش المتميز فرصة الانتقال إلى فولفسبورج الالماني، حيث استمتع بعامين قويين قبل انتقاله إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ، حيث أنهى الموسم كهداف للنادي في موسمين على ملعب أليانز أرينا حيث فاز بثمانية ألقاب مذهلة، بما في ذلك لقبين في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.

بعد استبعاده من قبل بيب جوارديولا في نهائي كأس ألمانيا 2014، كشف ماندزوكيتش عن رغبته في مغادرة النادي وقال إن أسلوب المدرب الإسباني “ببساطة لا يتناسب” مع طريقته في اللعب.

ماندزوكيتش يواصل المشوار خارج ألمانيا

كان أتلتيكو مدريد وجهته التالية، على الرغم من أن ماندزوكيتش تحرك مرة أخرى بسرعة – هذه المرة بعد موسم واحد فقط – على الرغم من احتلاله مرة أخرى صدارة قائمة هدافي فريقه برصيد 20 هدفًا وسجل هدف الفوز في كأس السوبر الإسباني ضد غريمه اللدود ريال مدريد.

انتقل ماريو بعدها إلى إيطاليا، ليخوض أطول فترة قضاها في أحد الأندية مع يوفنتوس، على الرغم من أن دوره تحت قيادة ماسيميليانو أليجري لم يكن دور الهداف الرئيسي، حيث سرق أمثال باولو ديبالا وجونزالو هيغواين وأخيراً كريستيانو رونالدو العناوين الرئيسية في تورينو.

ومع ذلك، فقد فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي وثلاثة ألقاب في كأس إيطاليا قبل مغادرة أوروبا نحو آسيا نحو قطر، حيث سجل هدفين فقط في 10 مباريات مع الدحيل القطري، قبل العودة إلى ايطاليا ليخوض آخر تجاربه الاحترافية مع العملاق ميلان.

دولياً، كان ماريو ماندزوكيتش ركيزة أساسية مع منتخب كرواتيا لسنوات عديدة وخاض ما مجموعه 89 مباراة، سجل خلالها 33 هدف، ابرزها هدفه في مرمى إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2018.

ابرز انجازات ماندزوكيتش الدولية مع منتخب كرواتيا، هي الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا دون شك، حيث خسر أمام فرنسا 4/2 في النهائي، ليعلن بعدها مباشرة، إعتزال اللعب على المستوى الدولي.