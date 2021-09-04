موعد مباراة ايطاليا وسويسرا في تصفيات كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ايطاليا وسويسرا والقنوات الناقلة لها، في تصفيات كأس العالم 2022، عن قار أوروبا، ضمن الجولة الخامسة، والمقرر إقامتها على ملعب سانت جاكوب بارك بمدينة بازل.

يتواجد منتخب ايطاليا ونظيره السويسري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات (ايرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا).

كان منتخب ايطاليا قد تعادل في الجولة الرابعة أمام ضيفه البلغاري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي على ملعب “أرتيميو فرانكي” بمدينة فلورنسا.

على الجانب الآخر خاض المنتخب السويسري مبارتين فقط حتى الآن تمكن خلالهم من حصد العلامة الكاملة، وذلك بتفوقة علي بلغاريا بثلاثية وتفوقة علي ليتوانيا بهدف نظيف عن طريق نجمة شاكيري لاعب ليون الفرنسي.

وتتصدر ايطاليا ترتيب المجموعة برصيد (10 نقاط من 4 مباريات)، بينما يأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويتواجد منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من 3 مباريات، كما جمع منتخب بلغاريا نقطتين من 4 مباريات، أما ليتوانيا لم تحصد أي نقطة من 3 مباريات.

ما هو موعد مباراة ايطاليا وسويسرا في تصفيات مودنديال قطر 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة ايطاليا وسويسرا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الدولي الاسباني “كارلوس ديل سيرو جراندي”.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وسويسرا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت بريميم (1) الناقل الحصري في الشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم 2022، ويُبث اللقاء على أكثر من قناة حول العالم منها (قناة ماتش فوتبول 1 ، وقناة سكاي سبورت الاوكرانية، وقناة سبورت تي في 3 البرتغالية، وقناة بي إن سبورت إتش دي 1 الانجليزية وقناة نوفا سبورت 1 التشيكية).

جدير بالذكر ان المنتخبين قد ألتقيا في بطولة أمم أوروبا 2021 والذي تُوج بها المنتخب الايطالي، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وفاز الأتزوري وقتها بثلاثية نظيفة.