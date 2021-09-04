موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022..القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة والمعلق، في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، لحساب الجولة الثانية، والمقرر إقامتها على ملعب فرانسيفيل بالجابون.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات، وظهر منتخب الفراعنة بأداء متوسط متأثراً بغياب الثلاثي المحترف “محمد صلاح ومحمد النني ومصطفي محمد”.

وتقاسم المنتخب المصري صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة مع منتخب ليبيا الذي قلب الطاولة على ضيفه الجابون بالجولة الأولى وتغلب عليه بنتيجة 2-1 في بنغازي.

يذكر ان محمد صلاح ومحمد النني قد تم استبعادهما بسبب دخول مصر المنطقة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب الحكومة البريطانية.

ما هو موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة والمعلق؟

يحين موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الجامبي “باكاري جاساما”.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة اون تايم سبورت 1 ويعلق عليها كلا من “أيمن الكاشف ومحمد الكواليني”، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

جدير بالذكر ان منتخب مصر قد واجه المنتخب الجابوني في مباراة رسمية واحدة والتي تعود لعام 1994 في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 19، وفاز حينها الفراعنة برباعية نظيفة، سجل كلا من أيمن منصور وحمزة الجمل وبشير عبد الصمد هدفين.