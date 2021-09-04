الزمالك يشجع طارق حامد على الخشونة واصابة الخصوم!

شجعت إدارة نادي الزمالك لاعب خط الوسط وقائد الفريق «طارق حامد» على مواصلة اللعب بخشونة وممارسة هوايته المفضلة بالتدخل العنيف والشرس على أقدام الخصوم من أجل المصلحة العامة للفريق في جميع المسابقات.

وقررت الإدارة استثناء طارق حامد من العقوبات المالية التي تُفرض على لاعبي الفريق مع نهاية كل موسم بسبب عدد البطاقات الصفراء، معتبرة الخشونة جزء لا يتجزأ من مهمة اللاعب مع الفريق.

وجاء قرار استثناء طارق حامد من تلك العقوبات، بناء على طلب خاص من المدير الفني للفريق «باتريس كارتيرون»، الذي شدد على ضرورة إعفاء صاحب ال32 عامًا من الخضوع لهذا الإجراء سواء على الصعيدين المحلي والقاري، مهما كان عدد البطاقات التي تحصل عليها في الموسم.

ويعتقد باتريس كارتيرون أن البطاقة الصفراء التي يتحصل عليها طارق حامد مختلفة عن أي بطاقة صفراء أخرى يتحصل عليها أي لاعب آخر في فريقه، معتبرًا التدخل الخشن من أساسيات مركز لاعب الوسط الدفاعي المطالب طيلة الوقت باستخلاص الكرة من الخصم مهما كلف الأمر.

وأكد المدير الإداري للزمالك «منتصر الرملاوي» على حقيقة الأمر، مشيرًا إلى تلبية الإدارة لرغبة باتريس كارتيرون، وإعفاء طارق حامد من أي عقوبات داخلية تخص البطاقات الصفراء التي تحصل عليها الموسم الماضي أو سيتحصل عليها في المستقبل.

وأوضح منتصر الرملاوي «كارتيرون يرى أن البطاقة الصفراء التي يتلقاها طارق حامد مختلفة، وتكون بدوافع وأغراض تكتيكية داخل الملعب، وبهدف منع خطورة محتملة على مرمى الفريق، ما يجعله اللاعب الوحيد المعفي من التعرض لعقوبة داخلية من إدارة النادي إذا تلقي أي بطاقة صفراء».

ويُعد الموسم الماضي 2021/2020 الأقل من حيث البطاقات الصفراء بالنسبة لطارق حامد في كل مسيرته بمنافسات الدوري المصري، فقد أشهرت له البطاقة الصفراء مرتين فقط أمام الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بالاضافة إلى تعرضه للطرد في مباراة المصري البورسعيدي التي انتهت بفوز صعب للزمالك 2/3 في الجولة 24 بشهر مايو الماضي.

وتلقى طارق حامد 8 بطاقات صفراء في الدوري المصري بموسم 2020/2019 بالاضافة إلى بطاقتين حمراوتين، وفي الموسم الذي سبقه نال 8 بطاقات صفراء، وفي موسم 2018/2017 تعرض للإنذار 9 مرات.

ومنذ انضمامه لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات المصري 2014، أشهرت في وجه طارق حامد بمنافسات الدوري المحلي، 4 بطاقات حمراء و42 بطاقة صفراء.

في سياق متصل، يُناقش مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب تفاصيل تمديد عقد طارق حامد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث سينتهي عقده في يونيو 2022، ولا تزال العروض المقدمة له من الدوري السعودي قائمة.