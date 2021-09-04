ارسين فينجر يدعو الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربع سنوات!

دعا مدرب أرسنال السابق والمسؤول عن التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم”ارسين فينجر”، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربع سنوات في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية.

كما دعا الفرنسي فينجر البالغ من العمر 71 عامًا، والذي يشغل الآن منصب مدير التطوير في الفيفا، إلى فترة سنوية واحدة من التصفيات الدولية في أجندة كرة القدم العالمية.

وأوضح فينجر فكرته قائلاً: “المبدأ سيكون تجميع تصفيات كل عام، وفي نهاية الموسم، بطولة كبرى، كأس عالم أو بطولة قارية. بين فترتي التصفيات، سيبقى اللاعب في ناديه طوال العام.”

وتابع “يجب أن يكون هناك مزيج أقل في التقويم بين فترات كرة القدم للأندية وفترات كرة القدم الدولية، وبالتالي عدد أقل من الرحلات العابرة للقارات للاعبين .”

وأضاف فينجر إنه يود رؤية نافذة توقف دولية واحدة في العام، ربما في أكتوبر، مع عدد أقل من المباريات التأهيلية.

وقال مدرب آرسنال الإنجليزي السابق الذي يرى أن الصيغة الجديدة المقترحة له تدخل حيز التنفيذ في عام 2028، بعد عامين من كأس العالم 2026: “بالنسبة للاعبين، لن يكون هناك المزيد من المباريات، وستكون هناك راحة إجبارية بعد المراحل النهائية، على الأقل 25 يومًا”.

وأردف قائلًا “ما يريده الناس اليوم هو منافسات عالية المستوى وسهلة الفهم”، وأصر على “عدم وجود نية مالية وراء ذلك”.

وختم بالقول “إنه مشروع عالمي لكرة القدم للرجال، ولكن أيضًا لمسابقات كرة القدم النسائية والشباب”.