لوكاكو يخرج عن صمته: الإنتر طردني رغم معرفتهم بالألم الذي عشته

خرج النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشلسي الإنكليزي، عن صمته، وقرر التحدث وإرضاء جماهير ناديه السابق إنتر ميلانو الإيطالي، التي هاجمته بشدة بعدما رحل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى "البلوز".



وجاء قرار لوكاكو عقب قيام جماهير إنتر ميلانو الغاضبة بإطلاق أبشع الأوصاف بحق المهاجم البلجيكي، واتهامه بخيانة النادي الذي منحه الفرصة لاستعادة مكانته في عالم كرة القدم، بعدما كان منبوذاً مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.



ونقلت شبكة "إتش إل إن" البلجيكية عن لوكاكو قوله: "لقد أدركت أنّ تشلسي كان جاداً عندما قدم لي عرضه الثالث، بعدما عرض عليّ 100 مليون يورو، ثم 105 ملايين يورو، وبعدها 110 ملايين يورو، لكن الإنتر قال لهم لا".



وتابع "لم أكن أريد التفاوض خلف ظهر إدارة الإنتر، لكنهم طردوني في النهاية، رغم معرفتهم بالألم الذي كنت أعيشه في مانشستر يونايتد سابقاً، إلا أنني اتخذت قراري في النهاية، وذهبت إلى مكتب المدرب (سيموني) إنزاغي، وأبلغته بأن يعثر لي على فريق آخر".



ورغم أنّ لوكاكو ودّع جماهير إنتر ميلانو عبر رسالة وجهها في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إلا أنّ مشجعي النادي الإيطالي اعتبروا ما قام به المهاجم البلجيكي "خيانة" وهروباً ممن أعطاه الدعم خلال السنوات الماضية.



وأكد لوكاكو، في حديثه مع شبكة "إتش إل إن" البلجيكية، أنّ إدارة إنتر ميلانو هي من طردته في سوق الانتقالات الصيفية، وقرار موافقته على عرض تشلسي جاء كردة فعل، لأنه يريد مواصلة لعب كرة القدم، وعدم الدخول في متاهات المفاوضات والإشاعات.



واختتم لوكاكو حديثه بأنه يكنّ الاحترام لجماهير نادي إنتر ميلانو الإيطالي، التي دعمته كثيراً، واستقبلته كابن مُخلص لها، بعدما طالبته بكشف الحقائق الكاملة، والغضب الذي سيطر عليها بسبب الطريقة المفاجئة التي رحل بها في "الميركاتو".





المصدر: مواقع الكترونية