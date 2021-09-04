شكرا لقرائتكم خبر هيمنة عربية على جلة البارالمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرت أمس مسابقة دفع الجلة (فئة إف 34) للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وشهدت هيمنة عربية على جميع ميدالياتها الثلاث. فقد توج الأردني أحمد هندي بالميدالية الذهبية بعدما احتل المركز الأول مسجلا 25ر12 م. وأحرز المغربي عزالدين نويري الميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثاني مسجلا 55ر11 م. بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب القطري عبدالرحمن عبدالقادر الذي احتل المركز الثالث بعد أن سجل 36ر11 م.

كانت هذه تفاصيل خبر هيمنة عربية على جلة البارالمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.