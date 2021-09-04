شكرا لقرائتكم خبر بيل: سنغادر الملعب حال الإساءات العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية عقب انتشار تقارير تفيد بتعرض لاعبي المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينج وجود بيلينجهام لإساءات عنصرية خلال مواجهة المنتخب المجري في التصفيات المؤهلة للمونديال.
وكان المنتخب الإنجليزي بقيادة جاريث ساوثجيت تعرض لإساءات من بعض الجماهير في ملعب بوشكاش أرينا عندما كانوا يجثون على ركبهم قبل صافرة بداية اللقاء. واستطاع المنتخب الإنجليزي أن يفوز بالمباراة برباعية نظيفة.
وقبل مواجهة المنتخب البيلاروسي اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، يشعر بيل أنها مسألة وقت فقط قبل أن تغادر الفرق أرضية الملعب ردا على الإساءات العنصرية- وهي حركة يشعر أنها صحيحة في مثل هذه الظروف.
وقال لاعب ريال مدريد الإسباني « إذا لم يتم تسوية الأمور، سيحدث هذا. إذا شعرنا أنه لا يتم حمايتنا ومعاملتنا بالطريقة الصحيحة من الهيئات الحاكمة وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على أفضل رد هو الخروج من الملعب، سأكون مؤيدا لهذا». وأردف « في النهاية، إنه الشيء الصحيح وهو أهم من كرة القدم. لم نناقش هذا الأمر. ولكننا سنناقش ذلك إذا تعرضنا لإساءات، وسنوافق كلنا عليه لأننا نتعامل كفريق وإذا تم استهداف أي شخص، سنقوم بفعل الشيء الصحيح».
كانت هذه تفاصيل خبر بيل: سنغادر الملعب حال الإساءات العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.