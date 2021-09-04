شكرا لقرائتكم خبر بيل: سنغادر الملعب حال الإساءات العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال جاريث بيل إنه سيدعم زملاءه بمنتخب ويلز لكرة القدم إذا قرروا الخروج من الملعب في إحدى المباريات حال تعرضهم لإساءات عنصرية.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية عقب انتشار تقارير تفيد بتعرض لاعبي المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينج وجود بيلينجهام لإساءات عنصرية خلال مواجهة المنتخب المجري في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الإنجليزي بقيادة جاريث ساوثجيت تعرض لإساءات من بعض الجماهير في ملعب بوشكاش أرينا عندما كانوا يجثون على ركبهم قبل صافرة بداية اللقاء. واستطاع المنتخب الإنجليزي أن يفوز بالمباراة برباعية نظيفة.

وقبل مواجهة المنتخب البيلاروسي اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، يشعر بيل أنها مسألة وقت فقط قبل أن تغادر الفرق أرضية الملعب ردا على الإساءات العنصرية- وهي حركة يشعر أنها صحيحة في مثل هذه الظروف.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني « إذا لم يتم تسوية الأمور، سيحدث هذا. إذا شعرنا أنه لا يتم حمايتنا ومعاملتنا بالطريقة الصحيحة من الهيئات الحاكمة وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على أفضل رد هو الخروج من الملعب، سأكون مؤيدا لهذا». وأردف « في النهاية، إنه الشيء الصحيح وهو أهم من كرة القدم. لم نناقش هذا الأمر. ولكننا سنناقش ذلك إذا تعرضنا لإساءات، وسنوافق كلنا عليه لأننا نتعامل كفريق وإذا تم استهداف أي شخص، سنقوم بفعل الشيء الصحيح».