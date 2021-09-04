لاعب ينبري لمساعدة اللاجئين الأفغان بألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ لاعب باير ليفركوزن الألماني نديم أميري أنشطة لصالح اللاجئين الأفغان في ألمانيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الألماني ومؤسسته «إجيديوس براون».

وكان اللاعب الألماني، أفغاني الأصل، زار نزلا للاجئين غالبيتهم من العائلات الأفغانية في مدينة شتوتجارت الخميس الماضي، حيث وجه دعوات لحضور مباراة المنتخب الألماني أمام أرمينيا المقرر إقامتها اليوم.

وقال أميري «أتابع كألماني من أصول أفغانية الأحداث الأخيرة في أفغانستان بشكل مكثف».

وأضاف «بالنسبة لي، لم يكن هناك شك في رغبتي في دعم الناس الذين لجؤوا إلى ألمانيا، كما فعلت عائلتي من قبل، على أفضل نحو ممكن. أدرك مدى تميز الحياة التي أعيشها في ألمانيا، ولذلك فإن هذا المشروع هو بالنسبة لي من الأمور البديهية تماما».

وأعرب أميري (24 عاما) عن سعادته «لأننا تمكنا معا، وبالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم ومؤسسته إجيديوس براون ومؤسسات أخرى ميدانية من تنظيم حدث للعائلات أمكن به التسرية قليلا عن كل الناس في النُزُل في هذه الأوقات الصعبة». واختتم أميري تصريحاته قائلا «إن المهم بالنسبة له على نحو خاص هو أن يصبح الأمر برمته تعاونا طويل الأمد من كل الأطراف».