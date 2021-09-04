تقنية «الفوتو فينش» تغيب الاعتراضات بسباقات الهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزعت البكار أفضل ثلاثة تواقيت في الأشواط المخصصة لفئة اللقايا «بكار وقعدان»، التي انطلقت أمس ضمن منافسات اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، إذ شهدت الفترة الصباحية تنافسا كبيرا بين 713 مطية شاركت في الأشواط الصباحية الـ 16، التي امتدت لمسافة 4 كلم لكل شوط.

وحرص الاتحاد السعودي للهجن على توفير تقنية «الفوتو فينش Photo Finish» للجنة التحكيم، المشرفة على كافة سباقات المهرجان.

وتصل دقة الكاميرات التي تعد من أفضل التقنيات الحديثة في سباقات الهجن إلى 6000 جزء من الثانية، وبفارق زمني يقل عن 3 في الألف من الثانية، حيث تم الاستعانة بها من مبدأ نزاهة إعلان نتائج المطايا الفائزة في الأشواط.

ويشرف على تشغيل الـ «الفوتو فينش Photo Finish» في لجنة التحكيم الرئيسة، كوادر سعودية بجانب محكمين عالميين، حيث أسهمت هذه التقنية في ارتياح الملاك بأحقية الهجن الفائزة، ولم تسجل أي اعتراضات في المرحلة التمهيدية الماضية ولا النهائية الحالية.

كما تتيح اللجنة الإعلامية بالتعاون مع لجنة التحكيم، الفرصة للملاك والمشاركين في مشاهدة اللقطات، عبر قنوات المهرجان الرسمية.

وخطفت البكرة «برلين» لمالكها مبروك مانع آل عامر، أفضل توقيت أمس، بعد أن أكملت مسافة الشوط في 6 دقائق و16 ثانية، وحل في المركز الثاني كأفضل توقيت البكرة «جبارة» لمالكها جهز عبدالرحمن المطيري، وقطعت مسافة الشوط في 6 دقائق و18 ثانية، كما جاءت البكرة «مثل» لمالكها عبدالهادي محمد المري، كثالث أفضل توقيت، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 6 دقائق و20 ثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: «زويان» لفيصل خالد بن حثلين، «الفايزة» لصنهات بندر الدوسري، «الحذر» لجابر سالم المري، «سكر» لجارالله علي المري، «عذا» لعبدالهادي مرعي المري، «مهاجر» لخالد مبارك القحطاني، «وصال» لسعيد منانة اجتبي، «ضبيان» لعلي فرج المري، «فريدة» لمحمد علي المري، «شاهين» لمحمد سالم المري، «مشتاقة» لحمد محمد المري، «الحذر» لصالح بريكان الشلوي، و»مغرور» لسعيد منانة اجتبي.