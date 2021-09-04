رئيس يويفا يتخوف من المقترح السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سفيرين مقترح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، مشيرا إلى أن يويفا يشعر بقلق كبير إزاء مقترح المملكة العربية السعودية والمدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر.

وفي خطاب إلى الرئيس التنفيذي لرابطة جماهير الكرة الأوروبية رونان إيفيان، والذي حث يويفا على مناهضة مخطط فيفا، حذر سفيرين من آثار هذه المقترحات على البطولات العالمية، مشيرا إلى أن قلق الجماهير «مشروع ومهم».

وتقام بطولات كأس العالم كل 4 أعوام منذ النسخة الأولى عام 1930، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية، حيث لم تجر نسختا 1942 و1946، كما تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 أعوام منذ تدشينها في 1991.

ويسعى المدرب الأسطورة السابق لأرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر لإقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من 4 بصفته رئيس تطوير كرة القدم العالمية.

وصوت كونجرس فيفا في مايو الماضي لصالح دراسة هذا المقترح، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية في البداية.

وأوضح سفيرين في خطابه «يويفا والاتحادات الوطنية التابعة له لديها تحفظات جادة وقلق كبير بشأن التقارير المتعلقة بمخططات فيفا».

وأشار إلى وجود إندهاش واسع النطاق من أن فيفا يبدو وأنه يطلق حملة علاقات عامة، قبل الكشف عن تفاصيل أي تغيير دراماتيكي على أجندة البطولات للأطراف المعنية.

وقال «لم يتم وضع يويفا والاتحادات الوطنية والدوريات المحلية في الصورة بعد».

وأضاف « كمثال ملموس من بين العديد من الأمثلة، من الضروري تسليط الضوء على المخاوف المشتركة في عالم كرة القدم فيما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين على أجندة المباريات الدولية، وبشكل بارز على كرة القدم النسائية».