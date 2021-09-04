شكرا لقرائتكم خبر حرمان الوحدة والعين من شهادة الكفاءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عدم منح الشهادة لناديي (العين والوحدة)، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

وقالت اللجنة «إنه إشارة إلى إعلانها لإجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م لأندية دوري يلو للدرجة الأولى وتحديد تاريخ 29 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بهذه الالتزامات، فقد قررت منح شهادة الكفاءة المالية لجميع أندية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم باستثناء الوحدة والعين، استنادا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

والأندية التي تم منحها شهادة الكفاءة المالية هي: الدرعية – العدالة – القادسية – البكيرية – الساحل – الثقبة – الشعلة – الخليج – جدة – أحد – الجيل – نجران – هجر – الكوكب – الجبلين – عرعر – النهضة - والنجوم.

وقدمت لجنة لجنة الكفاءة المالية الشكر والتقدير لكافة الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وحرصهم على تقديم كل المستندات اللازمة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة والوفاء بهذه الالتزامات، متطلعة لبذل المزيد من العمل بما يضمن الاستدامة الكاملة للأندية ماليا وإداريا.