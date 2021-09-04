أول رد فعل من عمرو أديب بعد إنذار منع عرض حلقة شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تجاهل الإعلامي عمرو أديب، إنذارا أرسله طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإدارة قناة "إم بي سي مصر" طالب فيه بمنع إذاعة حلقة قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وبحسب موقع "صدى البلد"، قرر القائمون على البرنامج عرض الحلقة على الهواء مباشرة؛ وعدم الاهتمام بالإنذار.

وكان طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أرسل إنذارًا رسميًا للقناة طالب فيه بمنع إذاعة الحلقة المثيرة للجدل.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، ذكر طارق محمود، في إنذاره الموجه لإدارة القناة، أن اللاعب شيكابالا فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره إثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصري وتجاوزه اللفظي والاحتكاك بمسئول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري، الذي أدّى إلى إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي أنه على الرغم من أن العقوبة ما زالت سارية عليه، ولم يتم إلغاؤها أو تخفيفها، فإن الإعلامي عمرو أديب أعلن عبر برنامجه استضافته اليوم السبت الموافق 4/9/2021 الاعب شيكابالا، وهو ما يثير المخاوف لاعتياد اللاعب على إثارة الجماهير وإثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الفوضى في الشارع الرياضي المصري، لذلك يتحتم على إدارة قناة ام بي سي مصر إلغاء ظهور اللاعب درءًا للفتنة الجماهيرية.

#قاطعوا_ام_بي_سي_مصر يتصدر تويتر

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#قاطعوا_ام_بي_سي_مصر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قبل ساعات من استضافة عمرو أديب، اللاعب شيكابالا.

وطالب البعض عبر الهاشتاج بمقاطعة القناة لاستضافتها لاعب موقوف، أثار الفتن بين الجماهير.

ويستضيف الليلة، برنامج الحكاية على قناة mbc مصر، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كابتن نادى الزمالك، في العاشرة مساء اليوم السبت.

وطلبت الصفحة الرسمية للبرنامج على "تويتر" من الجمهور المشاركة فى الحلقة قائلة: "كابتن نادى الزمالك فى ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا".

وحسب البرومو، الحلقة ستشهد كواليس وأحداث يرويها كابتن نادى الزمالك لأول مرة، منها مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وإيقافه 8 أشهر.