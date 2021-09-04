تعرف على موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 4 سبتمبر 2021

يسعى المنتخب الإسباني للخروج من دوامة النتائج السلبية التي يعاني منها في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، عندما يواجه جورجيا.



ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب السويد الذي لعب مباراة أقل.

ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره جورجيا، الأحد، على ملعب لا كارتوخا، في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

يُذكر أن المنتخب الإسباني نجح في الحصول على كأس العالم مرة وحيدة، وذلك في عام 2010، ولكنه ودع النسخة الماضية من ربع النهائي لحساب المنتخب الروسي.