إمام عاشور يتحدث عن أسباب رفضه انتقاله للأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أنه رفض عرضًا من جانب الأهلي وبيراميدز، من أجل الانتقال للقلعة البيضاء، مشددًا أنه تحمل أموال لكي يحسم صفقة انتقاله من غزل المحلة للزمالك.

وأضاف عاشور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء السبت :"عائلتي كلها زملكاوية، من صغري وكنت أتمنى الانتقال للزمالك، تلقيت 3 عروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز".

وتابع :"قررت اختيار الزمالك حبًا في النادي رغم قلة العرض المادي".

وأشار عاشور خلال تصريحاته :"تحملت 2 مليون جنيه من أجل اللعب لنادي الزمالك، ومضيت وصلات أمانة رغم رفض والدي حتى لو لم أحصل على أي أموال في الموسم الأول".

وعن أزمته مع النادي الأهلي الأخيرة، رد لاعب الزمالك :"تأسفت لوليد سليمان والنادي الأهلي ولم أقصد اختلاق مشكلة، لكنني اتظلمت بقرار العقوبة، أسرتي قاطعوني بسبب أزمتي مع وليد سليمان، كنت أشعر بالتخوف والقلق بعدم التواجد مع المنتخب الأوليمي في أولمبياد طوكيو، لكن شوقي غريب وقف جنبي وتحدث معي أكثر من مرة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في الموسم المنقضي إيقاف إمام عاشور 12 مباراة مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وأنهى إمام عاشور حديثه عن فرجاني ساسي، قائلاً : "فرجاني لاعب كبير وتعلمت منه الكثير سواء في الملعب أو خارج الملعب".

جدير بالذكر أن إمام عاشور توّج مع الزمالك مؤخرًا بلقب دوري we المصري متفوقًا على الغريم الأهلي بفارق أربع نقاط.